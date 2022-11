OM : Rothen se paye sévèrement Igor Tudor

L’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco Jérome Rothen a donné son avis pour le moins tranché sur l’entraineur de l’OM Igor Tudor.

Dans l’émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC Sport, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint Germain Jérome Rothen n’a pas été tendre avec l’entraineur de l’OM Igor Tudor. Il se montre notamment très dur sur la gestion tactique des matchs ainsi que la gestion certain joueurs cadres de son groupe comme Gerson et Payet.

« Dans la situation financière actuelle de l’OM mettre Gerson et Payet dans cet état mental là c’est problématique, car c’est un poids pour le vestiaire. Et c’est surtout un poids pour Tudor. Pour Gerson peut-être qu’il aura des offres cet hiver, mais tu le vendras à perte. Payet lui n’aura certainement pas envie de partir. (…) Le fameux début de saison historique de l’OM a volé en éclats depuis 4 matchs, et si tu ne gagnes pas une des deux rencontres face à Lyon et Monaco, bon courage au joueurs, au staff et à Longoria de supporter Tudor pendant un mois pendant la trêve. » Jérome Rothen – Source RMC Sport (04/11/2022)

Sur le jeu proposé par Tudor :

« C’est quand même incroyable, on a l’impression que c’est un génie de mettre ça en place. Mais un entraîneur qui joue beaucoup sur l’envie, la grinta, qui presse haut l’adversaire, quitte à être complètement déséquilibré ce qu’on a vu beaucoup de fois c’est facile. Un entraîneur on le juge aussi sur sa manière de s’adapter aux différentes situations, à sa manière de lire les matchs, et là dessus il est mauvais depuis le début de A à Z. Sa méthode est injouable sur le long terme. On le voit déjà les joueurs sont cramés. La seule chose pour Longoria c’est de reconnaître qu’il s’est trompé avec Tudor. Ça lui coûtera moins d’argent que de recruter encore 5 ou 6 joueurs…. » Jérome Rothen – Source RMC Sport (04/11/2022)