OM mercato : (comme Sampaoli) Rothen voit l’effectif marseillais trop court

Alors que 14 joueurs ont débarqué cette saison à l’OM, Jorge Sampaoli s’est régulièrement plaint d’un effectif trop court cette saison. En lice en championnat, en Europa League puis en Conference League, le club a eu du mal à jouer sur tous les tableaux. Un avis également partagé par Jérôme Rothen sur RMC Sport qui estime que l’entraineur argentin ne peut compter que sur 13 ou 14 joueurs.

Samedi soir, Marseille jouera peut-être le match le plus important de sa saison face à Strasbourg à domicile. Pour cette dernière journée de championnat, il faudra absolument que les olympiens s’imposent et espérer une contre performance de Monaco à Lens pour retrouver la deuxième place du classement, synonyme d’une qualification directe en LDC. En cas de défaite, l’OM pourrait se retrouver éjecter du podium par Rennes si les bretons s’imposent à Lille. Cette qualification en Ligue des Champions est essentielle au club pour réaliser un mercato ambitieux et restructurer l’équipe.

⚪🔵 Sampaoli a-t-il raison sur le niveau de son effectif ? 🎙 @RothenJerome : « Il y a 13-14 joueurs qui ont été mis en place et qui donnent satisfaction. Mais c’est bien insuffisant par rapport aux objectifs du début de saison. » pic.twitter.com/UpgziZpyHc — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 17, 2022

Un groupe de 13,14 joueurs pour Rothen ?

Si les phocéens se retrouvent dans cette situation à l’aube de la dernière journée c’est parce qu’ils ont réalise plusieurs contre performances les dernières semaines. Parfaitement lancés en championnat avec 6 points d’avance sur ses concurrents et en demi-finale de Conference League contre le Feyenoord, les marseillais ont fini par tout perdre en l’espace de quelques matchs. Des échecs que le coach Sampaoli a parfois expliqué par le manque de profondeur de son effectif. un constat sur lequel, Jérôme Rothen, consultant RMC, partage. Sur les ondes de RMC Sport, il a laissé entendre que plusieurs joueurs ont failli au fil de la saison :

« Il y a 13-14 joueurs qui donnent satisfaction. Mais c’est bien insuffisant par rapport aux objectifs du début de saison. Les objectifs, c’était d’exister en Europa League, de finir sur le podium, et même plus que le podium, 2e pour se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Les barrages, c’est toujours un problème. C’est problématique pour l’OM s’ils finissent troisièmes, dans le recrutement. Physiquement, on sent que les joueurs ont du mal à gérer tout ça, et c’est normal ! Quand tu joues beaucoup, beaucoup, beaucoup… Au départ, il y avait un groupe élargi d’une vingtaine de joueurs. Parmi eux il en a fait progresser beaucoup, mais il y en a d’autres qui ont plus régressé qu’autre chose. Je peux prendre les exemples de De la Fuente, de Lirola… Lirola, ils ont mis beaucoup d’argent sur lui et c’est une déception. Balerdi est très vite passé numéro quatre, voire numéro cinq. Luis Henrique, plus de son plus d’image.. » Jérôme Rothen – Source: RMC Sport (17/05/2022)

