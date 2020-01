OM: Rothen voit Villas-Boas s’inscrire dans la durée…

L’OM est second du championnat de France. Pour Jérôme Rothen, Andre Villas-Boas est en train de créer un lien avec les supporters marseillais…

Sous contrat jusqu’en 2021, Villas-Boas souhaite ramener l’OM en Ligue des Champions. Un objectif qui semble sur la bonne voie, puisque le club marseillais est second du championnat. L’international français Jérôme Rothen s’est exprimé au micro de RMC concernant l’avenir du coach portugais…

Il y a quelque chose qui est en train de se créer entre AVB et le club– Rothen

« Je pense qu’il va rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Il a été très clair en disant que Marseille c’était l’un de ces derniers challenges, il a déjà eu une coupure et je pense qu’il a tourné la page avec le très haut niveau. Il aime le contexte marseillais et les supporters olympiens commencent à beaucoup l’apprécier, il y a quelque chose qui est en train de se créer entre lui et le club. Il y a aucune raison qu’il quitte le navire… » Jérôme Rothen— After Foot RMC