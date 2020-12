OM : Rothen vole au secours de Thauvin…

Florian Thauvin aurait été approché par l’AC Milan. Dernièrement, Paolo Maldini a affirmé qu’il était intéressé par l’ailier de l’OM. Récemment critiqué, Thauvin se voit reprocher d’être moins bon dans les grands matchs. Le consultant de RMC Sport, Jérôme Rothen n’a pas hésité à défendre le champion du monde 2018…

Le consultant de RMC Sport et ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen est revenu sur le niveau de jeu affiché par Florian Thauvin cette saison. Victime de nombreuses critiques, l’international français a vu l’ancien du Paris Saint-Germain prendre sa défense.

IL A BESOIN D’AVOIR UN COLLECTIF FORT – JERôme ROTHEN

« Si tu regardes Flo Thauvin aujourd’hui avec le titre qu’il a de champion de monde, il n’a pas eu de rôle essentiel dans ce titre. Moi je ne le regarde pas avec ce titre là. Florian Thauvin est un des meilleurs joueurs de notre championnat mais pas au niveau européen. Mais connaissant très bien ces qualités, sur trois saisons de suite il reste sur plus de 20 buts à chaque fois. Pour un joueur de côté quand j’entends dire que c’est un joueur moyen, j’aimerais en voir beaucoup plus des joueurs moyen comme lui. La qualité qu’il a et qui est essentielle pour un joueur de côté, c’est sa qualité de percussion. C’est également un finisseur et ça se voit à travers ses stats. Mais si on juge Thauvin sur les gros matchs, en effet il est défaillant. Il a besoin d’avoir un collectif beaucoup plus fort derrière lui pour exprimer tout son talent. En Ligue 1 cette saison c’est 4 buts et 5 passes décisives en 10 matchs mais qu’est-ce qui vous faut de plus ? »

Jerôme Rothen – Source : RMC (01/12/2020)