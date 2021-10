OM : « Ce n’est pas simple pour les joueurs » selon Roustan…

Alors que l’OM a réalisé un début de championnat canon, l’équipe de Jorge Sampaoli commence à s’essouffler. Les choix du coach sont de plus en plus contesté par les observateurs…

La défaite face à Lille 2-0 a eu beaucoup de conséquences. Tout d’abord, elle a fait chuter les Olympiens du podium, qui se retrouve cinquième de Ligue 1. Elle a aussi montré les failles du système mis en place par Jorge Sampaoli. La trêve arrive au bout moment, et va permettre à l’entraineur argentin de faire travailler ses joueurs à l’entrainement.

Didier Roustan s’est montré inquiet quant au visage de l‘Olympique de Marseille :

C’est pas simple pour les joueurs– Roustan

« L’OM est une équipe agréable a regarder car il se passe toujours des choses, et que l’équipe cherche le déséquilibre. Mais elle me parait totalement déstructurée, je pense que ce n’est pas simple pour les joueurs. Si tu lis bien le jeu quand tu es l’entraineur adverse, ça devient plus simple. En plus, il fait beaucoup tourner… » Didier Roustan— Source: l’Equipe (03/10/21)

Pour Sampaoli, Lille a attendu son équipe qui n’a pas été capable de bien conserver le ballon.

On n’a pas su garder le ballon — Sampaoli

« On a quand même dominé le jeu, on a eu beaucoup de pertes de balles. On savait que Lille attendait qu’on perde le ballon pour jouer en contre, c’est ce qu’il s’est passé ce soir. On n’a pas su garder le ballon. (…) L’idée c’est de continuer à travailler, il faut repasser par le jeu pour gagner des matchs. C’est un championnat difficile, très physique. Il y a beaucoup d’équipes en France qui jouent bas et en contre. Il faut continuer à travailler, avoir la possession de balle et dominer nos adversaires comme on l’a fait ». Jorge Samapoli – source : Conférence de presse / So Foot (03/10/2021)

Il ne faut pas compliquer le football– Di Meco

« Le football, il ne faut pas le compliquer plus qu’il ne l’est. Sur ces derniers matchs, je regarde ces compositions d’équipe avec circonspection. Ce qui commence à m’agacer, c’est qu’il ne fait pas jouer les meilleurs joueurs et ne met pas les joueurs à leur poste. S’il fait venir Lirola pour le mettre milieu de terrain, ou que Gerson doit jouer presque arrière gauche pour qu’on dise ensuite qu’il est nul… Peut-être que ce n’est pas Neymar ou Ronaldo, mais il est international brésilien. S’il ne joue pas à son poste, c’est peut-être normal qu’il soit moins bon .Ce que j’ai vu ce week-end conforte ce que je pense : il est en train de se tirer une balle dans le pied avec cette histoire de gardien de but. Ça va être le bâton merdeux pour lui, s’il s’entête comme ça. Il ne faut surtout pas jeter tout ce qui a été fait. Il y a des choses dans ce que Sampaoli fait depuis son arrivée qui me plaisent » Eric Di Meco— Source: RMC (05/10/21)