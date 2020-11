OM – Roustan : « Faudrait qu’André Villas-Boas arrête de jouer les persécutés… »

La lune de miel entre André Villas-Boas et les journalistes mais aussi une partie des supporters de l’OM est terminée. Le coach portugais affiche une communication plus agressive face aux critiques sur le jeu mis en place. Pour Didier Roustan, le coach olympien doit arrêter de jouer les victimes…

En conférence de presse il y a un mois (le 23/10/2020), André Villas-Boas avait tenté de défendre son attaquant Dario Benedetto. coach olympien se servant des débuts compliqués de la recrue du LOSC Jonathan David : « Benedetto ? Un tueur doit marquer le plus tôt possible. Il cherche, Benedetto me disait à la fin du match (face à l’Olympiakos) : « André, je n’en peux plus, je suis à sec, je veux marquer. » Il a mon soutien pour ça. Jonathan David a coûté 45 M€ (27M€ selon des sources belges) et il n’a pas marqué un but (avec le LOSC) et vous n’êtes pas inquiet. Je suis désolé pour Lille et Jonathan, mais il a coûté trois fois le prix, il faut attendre un peu… »

Le journaliste Didier Roustan est revenu sur cette déclaration et sur la posture du coach olympien depuis qu’il est critiqué pour le jeu de l’OM et les mauvais résultats en Ligue des Champions. Pour Roustan, AVB doit arrêter de jouer les victimes…

Je sais que c’est un discours qu’aiment les supporters, les plus naïfs, mais bon c’est fatiguant — Roustan

« Faudrait qu’André Villas-Boas arrête de jouer les persécutés, toujours dans cette posture de victime (on lui en veut, on en veut à l’OM et gna gna gna)… Je sais que c’est un discours qu’aiment les supporters, les plus naïfs, mais bon c’est fatiguant… Bien sûr que l’inefficacité de Jonathan David est mise en avant… » Didier Roustan – Source: L’Equipe (23/11/2020)