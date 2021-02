OM – Roustan voit clair dans le jeu d’Eyraud

Le journaliste de la Chaine l’Equipe Didier Roustan, a donné son sentiment sur le conflit entre les supporters de l’Olympique de Marseille et le président du club marseillais Jacques Henri Eyraud.

Sur le plateau de la Chaine l’Equipe Didier Roustan a évoqué le conflit entre les supporters de l’Olympique de Marseille et Jacques Henri Eyraud. Le dialogue n’est aujourd’hui plus possible et seul un départ du de l’ancien dirigeant de Disneyland pourra arranger les choses. Selon lui, les dirigeants de l’OM veulent transformer les supporters marseillais en simples consommateurs.

Deux mondes s’affrontent

« Ces groupes de supporters, ils payent l’équivalent de sept-huit euros par match, et ça pour ces gens, pour les McCourt, ce n’est pas possible. Ce genre de supporters, ce ne sont pas vraiment des consommateurs. Ce sont des consommateurs de football, mais eux, ils veulent autre chose. Ils veulent des clients et ils s’adressent à des clients. Deux mondes s’affrontent. La direction actuelle a une envie de faire monter en gamme les supporters du stade, les rendre plus consommateurs et qu’ils consomment davantage. » Didier Roustan – Source: La Chaine L’Equipe