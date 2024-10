OM : Rowe, c’est de la dynamite !

Nouveau résultat décevant pour les Marseillais et cette fois à domicile face au SCO d’Angers avec un match nul 1-1. Voici la note et l’appréciation de Jonathan Rowe lors de cette première rencontre de la 7e journée de Ligue 1.

Soirée difficile pour les Marseillais ce vendredi. Le SCO d’Angers repart du Vélodrome avec 1 point et les Olympiens ont livré une prestation qui ne restera pas dans les mémoires. Roberto De Zerbi s’est-il trompé dans sa composition de départ? Le coach italien a tenté de nouvelles choses offensivement avec notamment la mise sur le banc d’Amine Harit au profit de Valentin Carboni ou Neal Maupay qui a remplacé Elye Wahi. L’ancien d’Everton a fait chavirer le match vers le mauvais côté… Les deux équipes ont évolué à 10 contre 10 après les expulsion de Raolisoa (26′) et Maupay (30′). Rowe a ouvert le score (51′) mais El-Melali a rapidement égalisé d’un super coup franc (54′). Murillo a vu son but refusé et l’OM n’a pas réussi à s’imposer dans son stade. Une nouvelle déception pour De Zerbi.

A lire : OM : Carboni n’a pas encore saisi sa chance…

La note de Jonathan Rowe : 7/10

Son appréciation

Le supersub du début de saison. Rowe est clairement le joueur qui dynamite les match par son activité et sa capacité à être décisif. Il fait encore une belle entrée dans un OM apathique, il réveille ses coéquipier, ouvre le score. L’Anglais mérite de débuter une rencontre, c’est le joueur offensif le plus remuant depuis plusieurs matches.

Les notes des médias