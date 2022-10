OM : « Rudi Garcia a tout changé… je suis passé de la L1 à la CFA »

C’est un rêve d’avoir joué à l’OM. Oui, quelques regrets sur le début de l’aventure, j’avais fait une bonne prépa à mon arrivée, j’avais fini meilleur buteur. Sous Franck Passi, je devais alterner comme ailier avec Florian Thauvin. Mais l’arrivée de Rudi Garcia a tout changé. Je suis passé de joueur transféré à l’OM avec une forme de considération à celui d’un jeune joueur que le coach ne connaît pas. Je suis passé de la L1 à la CFA, c’était dur à encaisser. Avec le recul, ça forge. Je vois ça plus positivement avec le temps. (…) Je me suis souvent interrogé, »Je pars ou pas ? ». Finalement, je ne regrette pas, notamment grâce à cette dernière année de contrat où j’ai plus joué (19 apparitions toutes compétitions confondues). Je fais des sacrifices sportifs et financiers pour vivre des émotions sous le maillot de l’OM, comme lors de ce doublé face à Nice (18 avril 2021, 3-2). Si j’étais parti avant, je n’aurais pas savouré ce moment-là. L’OM, c’est vraiment un club spécial, ça me suit même jusqu’à aujourd’hui. Ce doublé, on m’en parle encore… J’ai tout donné pour le club, que ce soit à l’entraînement ou sur le peu de temps de jeu que j’ai eu. Je pense que si on m’avait fait plus confiance, j’aurai pu vraiment m’épanouir dans ce club, comme sur la dernière saison où j’ai réussi à faire des belles choses sur le terrain. Puis c’est une expérience unique, parce que j’ai partagé le vestiaire de grands joueurs de notre football. » Saïf Eddine Khaoui – Source : L’Equipe (15/10/22)