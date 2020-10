OM : Rudi Garcia s’en prend violemment à Payet

L’ancien entraineur de l’OM et actuel coach de Lyon Rudi Garcia s’en est pris violemment à Dimitri Payet au cours d’un entretien accordé à la chaine l’Equipe.

La saison dernière Dimitri Payet n’avait pas été tendre avec Rudi Garcia juste avant le match OM – Lyon. L’entraineur du club lyonnais lui a violemment répondu hier soir au cours d’un entretien accordé à la chaine l’Equipe.

« Si ça arrive a posteriori, passez-moi l’expression, mais le joueur n’a pas de couilles. Il faut venir dire les choses en face quand c’est le moment de le dire » (…) « Quand, parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s’ils n’étaient pas d’accord, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c’est que c’est un sournois et que ce n’est pas un mec franc du collier . On a le droit aussi de se tromper sur les gens, évidemment ». Rudi Garcia – Source L’Equipe