OM : Rulli explique sa réussite sur penalty !

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la réception du SCO, Geronimo Rulli a été interrogé sur sa réussite sur les penaltys, il a expliqué qu’il travaillait beaucoup en amont et qu’il y avait aussi une part de chance…

En conférence de presse, Geronimo Rulli a expliqué sa réussite dans l’exercice des penaltys. « On analyse souvent les penalties avec mes partenaires et ensuite, c’est comment je le ressens. Ça dépend des moments, il y a des moments où je vais parler à l’attaquant, d’autres où je me place directement dans le but. Je me concentre sur leur course ou sur le joueur, je ne regarde presque jamais le ballon et il faut que je prenne une décision. Cette saison, sur le premier penalty arrêté, je n’ai rien dit, sur le deuxième, j’ai ressenti qu’il fallait que j’aille parler à l’attaquant. Il faut un peu de chance même si ce n’est pas 100% de chance. Il y a beaucoup de temps d’analyse. J’apprends en regardant. je n’ai pas de secret, je me mets dans le but et j’essaie de l’arrêter. »

