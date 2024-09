OM : Rulli, la grosse satisfaction !

L’OM s’est incliné pour la première fois cette saison face à Strasbourg ce dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Gerónimo Rulli lors de ce match.

Après deux victoires sans la manière face à Nice et Lyon, l’OM a une nouvelle fois affiché un visage inquiétant face à Strasbourg. Après une première mi-temps ratée, les hommes de Roberto De Zerbi ont raté les occasions de revenir dans la partie de seconde mi-temps. Rulli a longtemps repoussé l’échéance lors du premier acte, mais suite à une accélération de Nanasi, Moreira est servi dans la 18 mètres adverses. Le Portugais croise bien sa frappe du gauche et ouvre le score (40′). En seconde mi-temps, Petrovic s’est montré décisif face à Greenwood (55′), puis Maupay (64′). L’attaquant anglais manquera aussi le cadre à 20 minutes de la fin du match. Les marseillais ne reviendront pas et s’inclinent pour la première fois de la saison. Le pressing a strasbourgeois a été efficace, De Zerbi n’a pas trouvé la solution et a encore bricolé en défense…

La note de Gerónimo Rulli : 7/10

Son appréciation

Gerónimo Rulli a longtemps maintenu son équipe en vie en multipliant les parades en première période. Désicif face à Bakwa (15e) et Nanasi (18e), mais aussi par deux fois face à Emegha (33e et 47e). Il ne peut rien faire sur la grosse frappe croisé de Moreira qui marquera l’unique but de la rencontre. Si l’OM a relevé un peu la tête en seconde période sans pour autant réussir à conclure ses occasions, le portier argentin est resté solide.

❌ | Quel arrêt de Geronimo Rulli qui sauve une nouvelle fois l’Olympique de Marseille 💪👀 #RCSAOM pic.twitter.com/XhcLMHOTei — DAZN France (@DAZN_FR) September 29, 2024

