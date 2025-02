OM : Rulli, l’illustration du match parfait !

L’OM s’est imposé 0-2 à Angers lors de la 21e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Geronimo Rulli lors de ce match fermé, bien maitrisé par les hommes de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Angers en démontrant une nette supériorité. Dominant largement la rencontre, les Marseillais ont affiché une possession élevée, notamment en première période où ils contrôlaient 80 % du ballon, sans toutefois concrétiser suffisamment leurs attaques. Ce n’est qu’en seconde période que l’équipe a trouvé son rythme. À la 69e minute, Rabiot ouvre le score d’une tête sur corner de Gouiri, apportant un déclic décisif. Peu après, lors d’un contre rapide, Gouiri sert Maupay qui scelle le résultat à 0-2. Ce succès permet à l’OM de consolider sa deuxième place, restant à dix points du PSG et six de Nice, tout en illustrant une progression offensive et défensive déterminante dans la rencontre.

La note de Geronimo Rulli : 6/10

Son appréciation

Lors de la première période, il a été peu sollicité, tant son équipe contrôlait le jeu. Par la suite, bien que ses interventions soient restées rares, il a su rester vigilant et présent, ce qui n’était pas évident dans ce contexte. En anticipant habilement les courses adverses, il a coupé la profondeur sur plusieurs situations critiques. Son implication a culminé lors des arrêts de jeu, où il s’est montré décisif en intervenant face à Niane à la 90e+4. L’illustration du match parfait, rien à faire mais un face à face gagné dans les arrêts de jeu…

Les notes des médias