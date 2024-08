OM: Rulli sait que sa place n’est pas garantie !

Présenté à la presse ce mercredi en direct du centre RLD, le gardien Geronimo Rulli a évoqué sa place de titulaire. Il n’a pas de garanties mais veut jouer le plus vite possible…



Interrogé sur son statut de numéro un, Rulli a expliqué qu’il n’avait pas de garanties. « Il n’y aucune certitude sur le fait d’être numéro 1, dans aucune équipe. Je n’ai jamais été certain d’être numéro 1 dans mes clubs mais j’ai toujours tout donné pour montrer que je voulais l’être. Je viens pour aider l’équipe. L’entraîneur décidera si l’un joue ou si c’est l’autre et je suis très content des premiers jours avec Jeffrey De Lange. »

#Rulli : Je n’ai jamais été certain d’être le numéro 1. J’ai toujours essayé de montrer le meilleur de moi-même. Je viens ici pour aider l’équipe et être le plus compétitif possible. » #OM #conf

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 14, 2024