OM : Sagnol déplore le manque de cohérence dans les déclas de Villas-Boas contre Eyraud…

La conférence de presse au lance-flammes d’André Villas-Boas ce mercredi a beaucoup fait parler. Elle continue de faire parler notamment Willy Sagnol qui les regrette d’un point de vue business…

« Dans le costume de président, il dirait exactement l’inverse… »

« Il va falloir qu’il y ait des ventes quoi qu’il arrive. Alors que tu viennes pour un projet l’été mais qu’en janvier, tu fasses comprendre que tu n’es plus pour ce projet-là… Je comprends qu’avec les résultats qu’il a, il essaye de mettre un peu des pare-feux en disant « ce serait dommage de perdre encore un ou deux joueurs qui mettraient en péril cette qualification parce qu’on peut l’avoir. » Mais il l’a aussi dit, le plus important en football c’est la pérennité d’un club. Il l’a aussi dit, il veut être dirigeant. Son objectif à long terme, c’est être président de Porto. Si jamais il est dans la même situation à Porto en janvier disons 2030 dans le costume de président et pas le survêtement d’entraîneur, il dirait exactement le contraire de ce qu’il a dit là. (…) Après Marseille même s’ils se serrent les coudes cette année, ça ne réglera pas leur problème économique. Ce sera de nouveau le cas l’année d’après donc ce sont des politiques à moyen ou à long terme qu’il faut avoir. Moi, je pense que d’un point de vue d’une société, ce qu’a dit Villas-Boas ce n’est pas bien mais j’aimerais aussi que pour Marseille, ils parviennent à garder cet entraîneur longtemps parce que je suis persuadé que c’est un mec qui peut mettre en place un vrai projet sportif. » Willy Sagnol – Source : RMC Sport