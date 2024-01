OM : Saison terminée, énorme coup dur pour Nadir !

L’Olympique de Marseille nous informait ce lundi que Bilal Nadir souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. La Provence ajoute qu’il ne jouera plus de la saison.

Tous les supporters ont entendu le cri de douleurs de Bilal Nadir ce dimanche soir lors de la rencontre face au Stade Rennais. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille ne faisait pas de cinéma ! En effet, le Marocain ne s’est pas contenté de recevoir un coup sur le pied mais souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche comme nous l’informait l’OM dans un communiqué publié ce lundi.

La Provence va plus loin dans un article publié ce lundi soir. Le quotidien local explique que le joueur a une blessure similaire à celle d’Amine Harit bien que moins grave. Cette dernière devrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de la saison, 6 mois au minimum. La Provence rappelle que des discussions sont en cours pour sa prolongation, lui qui est en fin de contrat en juin.

Blessé sur un contact lors de la rencontre face à Rennes dimanche, Bilal Nadir souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche.Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Bilal et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains.