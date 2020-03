OM : Sakai profite de la pause obligatoire liée au Coronavirus pour se faire opérer !

Le championnat de France et la majorités des compétitions européennes sont suspendis afin d’endiguer l’expansion du Coronavirus. Une pause dont va profiter Hiroki Sakai pour soigner un problème récurent à sa cheville…

Plus en difficulté cette saison, l’international japonais souffre de la cheville gauche. Hiroki Sakai et l’OM ont donc décidé de profiter de ce repos forcé pour régler ce problème via une opération chirurgical. En effet, selon la Provence, « le club va profiter de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus pour faire opérer Hiroki Sakai. Moins tranchant depuis quelque temps, le latéral droit souffre de la cheville gauche. »

Sakai opéré de la cheville et absent 2 mois

Sakai avait déjà manqué plusieurs match à vaise de cette douleur, son indisponibilité est évalué à deux mois. Une hypothétique reprise de la Ligue n’est pas fixée si cette saison 2019/2020 se termine un jour…