OM – Saliba : « Le lendemain (du match face à Bordeaux) on était énervé. On s’est remis dedans pour être prêt »

Le défenseur central, recrue en provenance d’Arsenal, William Saliba a répondu aux questions des journaliste ce vendredi avant le déplacement à Nice. Il a évoqué le match nul concédé face à Bordeaux mais aussi la force et l’exigence des supporters marseillais…

C’est fou de jouer au Vélodrome — Saliba

« La deuxième période, on est repassé à 4 derrière avec Bouba en latéral droit. Après 5 minute, on s’est relâché. On se doit d’être plus concentré pour éviter ça. L’attente des supporters est normale. On voulait bien faire au Vélodrome. Le lendemain on était énervé. On s’est remis dedans pour être prêt pour le prochain match face à Nice. C’est clair qu’on peut mieux faire en défense, être plus concentré. Notamment contre Bordeaux où on peut éviter certains buts. Ce n’est pas lié à la tactique du coach. (…) C’est fou de jouer au Vélodrome. On le ressent même avant le match, sur l’autoroute. Il y a beaucoup d’émotions. » William Saliba – source : Conférence de presse (20/08/2021)

