William Saliba est l’une des grandes satisfactions du mercato de l’Olympique de Marseille. Auteur d’un bon début de saison, il fait parti des 20 nominés pour le trophée de Golden Boy 2021…

Le Golden Boy récompense depuis 2003 le meilleur joueur de moins de 21 ans jouant dans un championnat européen de première division. Saliba est dans la liste avec des talents comme Camavinga, Pedri ou encore Bukayo Saka… Une sacré performance pour le défenseur de l’Olympique de Marseille. Le grand vainqueur sera dévoilé en décembre après le vote de 40 journalistes européens.

La liste des 20 finalistes pour le Golden Boy 2021

Karim Adeyemi : Salzbourg Jude Bellingham : Borussia Dortmund Eduardo Camavinga : Real Madrid Charles De Ketelaere : Club Bruges Gavi : FC Barcelone Bryan Gil : Tottenham Ryan Gravenberch : Ajax Amsterdam Mason Greenwood : Manchester United Daniel Maldini : AC Milan Jamal Musiala : Bayern Munich Nuno Mendes : PSG Pedri : FC Barcelone Roberto Piccoli : Atalanta Bergame Yéremi Pino : Villarreal Giovanni Reyna : Borussia Dortmund Rodrygo : Real Madrid Bukayo Saka : Arsenal William Saliba : Olympique de Marseille Jurrien Timber : Ajax Amsterdam Florian Wirtz : Bayer Leverkusen

Positionné aux côtés de Léonardo Balerdi et de Luan Peres depuis le début du championnat, il montre qu’il s’est parfaitement acclimaté à l’effectif olympien. Précis dans ses interventions et dans ses transmissions, il est l’un des éléments importants du système hybride de Jorge Sampaoli et semble avoir définitivement relégué Duje Caleta-Car sur le banc de touche.

Dans les colonnes de l’Equipe, il est revenu sur son début de saison :

A mon âge, c’est bien de jouer dans un stade comme ça– Saliba

« On a fait un gros début de saison, même si les trois derniers matches n’ont pas été positifs avec deux défaites en L1. On va revenir pour essayer de gagner. J’ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, les supporters. Pour moi, c’est un très bon choix, c’est le club qu’il fallait, avec une très bonne pression. À mon jeune âge, c’est bien de jouer dans un stade comme ça. » William Saliba— Source: L’Equipe (11/10/21)

C’est fou de jouer au Vélodrome — William Saliba

« La deuxième période, on est repassé à 4 derrière avec Bouba en latéral droit. Après 5 minute, on s’est relâché. On se doit d’être plus concentré pour éviter ça. L’attente des supporters est normale. On voulait bien faire au Vélodrome. Le lendemain on était énervé. On s’est remis dedans pour être prêt pour le prochain match face à Nice. C’est clair qu’on peut mieux faire en défense, être plus concentré. Notamment contre Bordeaux où on peut éviter certains buts. Ce n’est pas lié à la tactique du coach. (…) C’est fou de jouer au Vélodrome. On le ressent même avant le match, sur l’autoroute. Il y a beaucoup d’émotions. » William Saliba – Source : Conférence de presse (20/08/2021)