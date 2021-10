Saliba raconte son intervention sur Mbappe… et s’enflamme sur cet OM vs PSG

En supériorité numérique, l’OM n’a pas empoché les trois points face au PSG. Une légère déception pour les hommes de Jorge Sampaoli. Une rencontre marquée par un tacle de Saliba digne des plus grands…

Réduit à dix à l’heure de jeu, Paris est arrivé à être encore dangereux avec la vitesse de Mbappé dans le dos de la défense, mais les marseillais ont bien défendu. Un geste fort du match, Saliba qui revient bien sur l’attaquant international français et fait un gros tacle décisif. L’Olympique de M ne prend que le point du match nul et peur nourrir de gros regrets face à un petit PSG collectivement. Point positif, les Olympiens ont tenu tête aux quatre joueurs offensifs parisiens…

Soit je prends rouge, soit je prends le ballon– Saliba

« Je me suis dit, soit je prends le rouge, soit je prends le ballon. J’ai bien taclé le ballon donc voilà. Il y a un petit de regret, car avec ce rouge, on aurait espéré prendre les trois points, mais on a fait match nul et il ne faut pas cracher de dessus. Ce n’est pas si mal que ça. Devant ils ont les meilleurs joueurs du monde, il fallait rester concentré. Même à dix, ils arrivent à conserver le ballon et à attaquer. Dans l’ensemble on a fait un bon match. On a montré un beau visage, on s’est battu jusqu’au bout, c’est ça qu’on veut ici. C’est le meilleur match de ma carrière, jouer un Clasico au Vélodrome devant cette ferveur. » William Saliba— Source: Zone mixte (24/10/21)

Malgré tout, Jorge Sampaoli est content de son équipe :

J’espère que l’on va suivre ce chemin– Sampaoli

« Il y a eu différents moments dans le match. En première mi-temps, après de bonnes premières minutes, l’équipe a ensuite relâché le jeu et les possibilités pour gagner contre une équipe aussi forte que Paris. En seconde période, avec l’expulsion, on a eu des occasions pour gagner, mais malheureusement, on n’a pas pu concrétiser ces situations. Mais bon, ce sont des matchs contre des adversaires de très haut niveau, ce qui fait que tout est plus difficile. Je crois que ce match est pour nous une consolidation d’une idée qu’on essaye de faire assimiler aux joueurs depuis quelque temps. Cette idée grandit. Et l’avoir fait aujourd’hui contre Paris, c’est une très bonne chose. J’espère que l’on va suivre ce chemin. » Jorge Sampaoli— Source: Conférence de presse