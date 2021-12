OM : Saliba révèle ce qu’il lui manque pour être appelé chez les Bleus !

Interrogé par le media Eurosport, le défenseur central de l’Olympique de Marseille William Saliba est revenu sur l’Équipe de France. Et le joueur appartenant à Arsenal sait ce qu’il a à faire pour être appelé…

Invité par Eurosport à répondre aux questions concernant l’Équipe de France, le défenseur de l’OM William Saliba a reconnu qu’il lui manquait de la régularité pour entrevoir une sélection chez les Bleus. Mais le joueur de Arsenal ne désespère pas pour autant, et continue à être vigilant aux listes données par le sélectionneur Didier Deschamps…

Pour intégrer les Bleus je dois être plus constant et enchaîner les matchs — Saliba