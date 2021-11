OM : Saliba veut se racheter face à Galatasaray peu importe si Diagne est là !

Auteur d’une passe en retrait mal assurée qui avait amené un but face à la Lazio, William Saliba compte bien se rattraper ce jeudi face à Galatasaray. Le solide défenseur central l’a expliqué en conférence de presse.

William Saliba a eu du mal à digérer son erreur face à la Lazio lors du dernier match d’Europa League. Le joueur prêté par Arsenal veut se racheter ce jeudi face à Galatasaray. Concernant son altercation avec Mbaye Diagne, il veut juste gagner ses duels…

« Je sais que c’est à cause de moi qu’on fait match nul contre la Lazio. J’ai très très mal dormi après et je n’ai plus envie que ça se reproduise. Je suis jeune, je risque de faire encore des erreurs, mais je vais essayer que ça arrive le moins possible. C’est sûr que demain j’ai à cœur de me racheter et d’aider mon équipe à remporter ce match. (…) Mon accrochage avec Mbaye Diagne ? Ça fait partie des matchs de haut niveau, après je ne prends pas ça comme un duel que je dois gagner pour le match retour. Demain on vient ici pour la victoire. On va se donner à 100 % pour repartir à Marseille avec ces trois points. » William Saliba – Source: Conférence de presse (24/11/2021)

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)