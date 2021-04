OM : « Sampaoli a clairement identifié le manque de Thauvin »

Le consultant de RMC Sport, Frédéric Piquionne est revenu sur la performance de Florian Thauvin face à Dijon au stade Vélodrome ce dimanche soir à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir (2-0) contre Dijon à l’occasion du match de clôture de la 31e journée de ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission l’After Foot, Frédéric Piquionne a donné son sentiment sur la performance de l’attaquant de l’OM Florian Thauvin.

Il faut que Thauvin arrête d’aller chercher les ballons – Piquionne

» Thauvin ne peut plus jouer sur un côté, c’est clair et net, Sampaoli a identifié ce manque de vitesse. Il peut jouer dans ce positionnement un peu hybride ou tu es un peu dans l’axe mais ou tu dois rentrer intérieur pour libérer l’espace, ça il peut le faire. Il faut que Thauvin arrête d’aller chercher les ballons dans les pieds de Kamara et de Gueye ça sert à rien. Il faut qu’il les laisse jouer et qu’il trouve des intervalles et des espaces derrière les milieux adverses et essaye de combiner avec Lirola. Il peut aussi se retrouver en position de frappe » Frédéric Piquionne – Source : RMC Sport