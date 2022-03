L’OM semble avoir retrouvé un nouveau souffle après une période délicate. Milik s’est installé dans le onze et marque des buts. Pour Ludovik Obraniak, l’attaquant a bien fait de crever l’abcès et son coach a été intelligent pour l’écouter et lui laisser sa chance…

Sur le plateau de la chaine l’Equipe, l’ancien milieu offensif du LOSC s’est félicité de l’attitude de Sampaoli et Milik, les deux hommes ont bien su géré les difficultés rencontrés…

Sampaoli n’est pas dogmatique — Obraniak

« À partir du moment où tu t’exposes et tu affiches tes états d’âme, forcément tu te mets en danger. Surtout que ton entraîneur n’est pas forcément ton meilleur allié et les équipes qu’il compose ne sont pas faites pour te mettre en valeur. Il fallait le faire de critiquer ton entraîneur deux fois de suite, surtout connaissant le côté sanguin de (Jorge) Sampaoli. Il y a eu l’intelligence des deux. Je pensais que Sampaoli allait le mettre au piquet. Il a été intelligent pour entendre la colère des supporters. C’est quelqu’un qui n’est pas dogmatique. Il ne meurt pas avec ses idées et il le prouve. (Arkadiusz) Milik, il fallait les mettre les buts. Il répond en Ligue Europa Conférence et débloque la situation en Ligue 1. Il en sort renforcé parce qu’il répond présent et assume. » Ludovik Obraniak – Source: La chaine l’Equipe (14/03/2022)

L’OM s’est imposé face au SC Brest(1-4) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. La réaction à chaud de l’attaquant olympien Arkadiusz Milik au micro de Prime Video après cette rencontre.

« On est très content de cette victoire c’était très important d’enchainer une série de victoire. Ce sont des points importants. La soirée n’est pas complètement parfaite car on encaisse un but. On a encore des choses sur lesquelles progresser. Après 20 minutes on a un peu perdu le contrôle du jeu. Si on regarde le résultat on est très content mais il y a je pense encore des choses à améliorer. Contre Nice ce sera un match très important. On sera à la maison et il faudra gagner. A titre personnel je suis content de pouvoir enchainer les matchs. » Arkadiusz Milik – Source : prime Video (13/03/2022)