OM : « Sampaoli a redonné le sourire à Thauvin ! »

L’Olympique de Marseille s’est défait du Stade Brestois samedi après-midi à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation du match de Florian Thauvin…

Acteur déterminant de la victoire de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin s’est montré davantage appliqué durant la partie que lors des dernières semaines. Après n’avoir rien lâché durant tout le match et cru à une éventuelle victoire, le champion du monde est parvenu à inscrire le but du 2-1 sur une passe décisive de Luis Henrique. Seulement quatre minutes plus tard, Michaël Cuisance inscrivait le but du break pour une victoire 3-1 sur les bretons.

La note de Florian Thauvin : 6/10

Son appréciation