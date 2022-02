OM : Sampaoli annonce des changements face à Angers !

Avant la réception du SCO Angers, Jorge Sampaoli a été interrogé sur l’état de son groupe. Le coach a précisé qu’il allait procéder à certains changements ce vendredi…

Jorge Sampaoli a conscience que son groupe est fatigué. Il devrait donc faire quelques modifications dans son onze de départ…

Il va falloir faire des changements — Sampaoli

« L’équipe a besoin de tous les joueurs. On a besoin que tous les joueurs soient à 100%. J’ai vraiment besoin de tout le monde pour l’équipe. C’est vraiment le rendement collectif qui prime. (…) Il va falloir faire des changements, face à l’enchaînement des matchs et à l’accumulation de la fatigue. C’est un match difficile, parce que l’adversaire est moins fatigué ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (03/02/2022)

#Sampaoli : « Face à Angers, il faut espérer que ce soit un bon match. On a beaucoup d’accumulation donc des joueurs sont fatigués. On veut rester dans le haut du classement » #LiveFCM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 3, 2022

Les recrues Bakambu et Kolasinac pourraient donc avoir plus de temps de jeu face à Angers, Sampaoli estime cependant qu’ils ne sont pas encore à 100% : « l’arrivée de Kolasinac est faite pour avoir plus d’options, que Luan Peres puisse souffler. Lui et Bakambu devront jouer même s’ils ne sont pas prêts à 100%. Quand on joue tous les trois jours, on a besoin d’avoir différentes options. S’ils avaient été qualifiés, ils auraient joué contre Lyon. En plus, pour Kola, il faut ajouter la barrière de la langue. Il doit s’habituer au système et à ses partenaires ».