OM : Sampaoli confirme deux forfaits (très probables) face à Brest

A la veille de la reception de Brest, Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce vendredi au centre RLD. Le nouveau coach de l’OM a fait le point sur son groupe.

Sampaoli a précisé que Jordan Amavi et Valentin Rongier étaient toujours convalescents. Par contre, le coach pourra compter sur les retours de Pape Gueye, suspendu face à Rennes, et Olivier Ncham non qualifié.

Amavi et Rongier sont encore aux soins et probables forfaits face à Brest

« Pour Rongier et Amavi on ne sait pas. C’est musculaire pour Jordan, Valentin c’est une douleur chronique. Pour le reste on devrait disposer de tout le groupe pour le match de demain… » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (12/03/2021)