OM : Sampaoli confirme des changements à venir

L’OM enchaine les matches tous les trois jours, Jorge Sampaoli a confirmé ce mardi qu’il allait encore faire des changements dans son onze de départ. Il veut éviter les blessures et estime que son effectif est un peu court…

« Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/09/2021)