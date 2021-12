OM : Sampaoli confirme un forfait et deux incertains (dont Payet)

L’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce vendredi après midi pour répondre aux questions des journalistes à la veille du match face à Brest. Il a notamment évoqué l’absence de Payet à l’entrainement ce vendredi en entretenant le flou autour de sa participation au match de demain.

On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s’il sera disponible

« Il ne s’est pas entraîné ce matin parce qu’il n’a pas récupéré totalement. Il reste sur deux matchs à très haute intensité, il est resté en salle aujourd’hui. On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s’il sera disponible. Payet est un joueur indispensable pour nous, on a beaucoup plus de contrôle quand il est là. Le problème c’est qu’on n’a pas encore su le remplacer quand il n’est pas là, mais il va falloir apprendre, car il ne peut pas jouer tout le temps (…) « Concernant Bamba Dieng, c’est un peu compliqué car il a une douleur au genou qui persiste. Under a repris avec le groupe, on espère qu’il sera là demain mais ce n’est pas encore sûr. Ce sont plusieurs inconvénients liés aux matchs qui s’enchainent. Et puis on doit être attentifs aux données sur les futures blessures, qui peuvent se produire. »Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse.