OM : Sampaoli confirme une incertitude importante face à Nantes !

Avant le déplacement à Nantes, Jorge Sampaoli était présent au centre RLD en conférence de presse. Le coach a fait le point sur l’état de son effectif, il pourra s’appuyer sur un effectif presque au complet, seul un élément et pas des moindres est incertain…

Jorge Sampaoli n’est pas encore certain de pouvoir compter sur Cengiz Under, absent depuis sa blessure au dos avec sa sélection. Par contre, le reste du groupe est disponible pour ce déplacement à Nantes.

Under encore incertain, le reste du groupe opérationnel !

« On attend de voir si Ünder est disponible pour ce match. Pour le reste, tout le monde est disponible. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (30/11/2021)

Avant lui, Boubacar Kamara a évoqué le FC Nantes et son coach Antoine Kombouaré ; « Nantes est mieux que la saison passée, ils sont dans le haut du tableau. Je ne fais pas attention aux propos de Kombouaré. On veut les trois points, ses mots ne nous touchent pas. On veut tout faire pour ramener les trois points à Marseille. »