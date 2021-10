OM: Sampaoli décisif dans l’arrivée de ce joueur

Arrivé en provenance de l’AS Roma après un échec en prêt du côté de Leicester, Cengiz Ünder se relance à l’Olympique de Marseille. Son arrivée est liée aux supporters marseillais mais aussi à son coach Jorge Sampaoli…

Dans une interview accordée au site de l’UEFA, Cengiz Ünder a encensé l’entraineur de l‘Olympique de Marseille , Jorge Sampaoli:

Il est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de venir ici– Under

« Je peux dire qu’il est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de venir ici. Le manager est toujours un facteur très important pour moi. Ce n’était pas comme ça depuis un an et demi. Maintenant, je suis vraiment heureux de travailler avec Jorge Sampaoli car j’apprends beaucoup de lui. Sa façon de faire est vraiment différente. Nous faisons beaucoup de travail tactique. Et nous essayons constamment différentes variantes. Nous avons une équipe très jeune et, grâce à notre manager, nous évoluons dans la bonne direction, vraiment. » Cengiz Ünder– Source: UEFA (19/10/21)

Des supporters incroyables– Under

« J’ai beaucoup entendu parler de nos supporters avant de venir ici, par mes amis qui jouaient ici et via mes recherches sur Internet. Tout le monde sait que ce club possède des supporters incroyables. Et maintenant, je comprends de quoi il s’agit. Vous pouvez voir l’excellente relation entre le club et les supporters sur et en dehors du terrain. C’est l’une des choses qui m’a le plus touché. J’ai toujours rêvé de jouer pour de si merveilleux supporters. Et maintenant, je joue devant les meilleurs fans d’Europe. Cela me rend fier. Après ma première conversation avec le président, j’ai commencé à regarder des vidéos des supporters marseillais sur Internet. Et ça m’a donné vraiment envie de jouer ici, devant eux. Les vidéos ont eu une grande influence sur moi. Comme je l’ai dit, je suis vraiment content d’être ici, de jouer devant ces supporters. Je suis à la fois excité et heureux. Les supporters de l’AS Roma étaient incroyables et différents. Par contre, je n’ai jamais joué devant un public à Leicester. Mais je peux dire que les meilleurs supporters sont ici, à Marseille. Ils ont une influence énorme. Dès que vous entrez sur le terrain, vous êtes happés par l’ambiance. On a l’impression qu’ils jouent à vos côtés. » Cengiz Ünder— Source: Site de l’UEFA

Under a choisit la bonne adresse– Calik

« La Turquie a réduit les joueurs étrangers dans les clubs. Il y a donc plus de joueurs turcs dans le championnat local. Il y a beaucoup de joueur turcs qui jouaient à l’étranger qui sont revenus dans leur pays grâce à ça. Donc Cengiz Under avait des contacts avec Galatasaray et Fenerbahce, mais bon je pense qu’il veut rester en Europe, et il a choisit la bonne adresse à Marseille, car ça ressemble beaucoup à la Turquie. Il travaille en plus avec le bon coach, Sampaoli va beaucoup lui apprendre. Il est dans une équipe qui a besoin de prouver, forcément Cengiz aussi. Je suis content pour lui car il fait un bon début de saison, et il va faire une belle année à Marseille. » Yusuf Kenan Çalik– Source: Maritima (30/09/21)