OM: Sampaoli dénonce les clubs étatiques comme le PSG…

Ce dimanche, l’OM reçoit le PSG pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Un choc très attendu par le planète football, avec un Payet au top niveau, et les stars parisiennes comme Messi, Mbappe ou Neymar…

Dimanche à 20h45, l‘OM va recevoir le PSG au stade Vélodrome. Ce match comptera pour la 11ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Benoit Bastien a été désigné comme arbitre centrale. Les hommes de Sampaoli devront rivaliser avec un club contrôlé par un état aux moyens illimités…

Présent en conférence de presse, l’entraineur de l’Olympique de Marseille a souligné la puissances des équipes contrôlées par un pays :

On voit désormais un pays qui achète un club– Sampaoli

« Comme je le dis toujours, jouer contre un joueur d’espaces Mbappé, c’est toujours compliqué. Même si on le contrôle du ballon, toute perte de balle pourrait être fatale. Il attend ça, il est toujours là. Le football est très important sur le plan économique et même politique. On peut désormais voir un pays qui achète un club et donc les meilleurs joueurs. Ça rend les choses difficiles. On a Mbappé, Di Maria, Neymar, Messi dans la même équipe… Seul un pays peut le faire. Mbappé et tous les joueurs cités peuvent changer le cours d’un match en une seule action. » Jorge Sampaoli— Source: Conférence de presse (22/10/21)

A Marseille, j’ai peur pour notre équipe

« Dimanche, il y a le match à Marseille. Attention. Parce que là tu as vu comment on joue en ce moment ! J’ai peur pour notre équipe. Je vais te le dire sincèrement, Marseille avec Sampaoli, ils ont un plan de jeu. Ils ont un schéma de jeu bien défini. En plus, on va être chez eux. Tu sais que quand on est chez eux, on est accueillis… Attention. Le PSG, ressaisissez-vous ! Pochettino, trouve-moi un plan de jeu et vite ! Parce que je commence sincèrement à saturer. Ce n’est pas un résultat qui va occulter le contenu du match, une fois de plus. Ce n’est pas une victoire qui va me faire tout oublier ! » Supporter parisien – Source : PSG Fan TV (19/10/21)