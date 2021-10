OM : Sampaoli détaille le rôle de Saliba

L’OM va se déplacer à Clermont pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 ce dimanche. Avant la rencontre, Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes, notamment sur le rôle de Saliba.

Saliba a une grande confiance en lui — Sampaoli

« On joue avec trois défenseurs centraux pour éviter les transitions adverses une fois que notre attaque se termine. William a joué dans l’axe de cette défense à trois mais aussi sur la droite, il le fait très bien aussi. Il peut jouer dans l’axe, sur le côté, il a une grande confiance en lui. Il peut aussi dézoner et aller de l’axe vers la droite lors de nos phases de domination pour surprendre l’adversaire et nous aider à ressortir le ballon. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (29/10/2021)