OM : « Sampaoli doit s’appuyer sur Milik car ça n’ira pas jusqu’au bout »

L’OM s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Metz dimanche soir. Arkadiusz Milik a été décisif dans le rôle de supersub. Une situation que ne comprend pas l’ancien bordelais Benoit Trémoulinas…

C’était une victoire impérative. L’Olympique de Marseille l’a emporté 1-2 face à Metz dimanche soir. Un succès qui permet aux Olympiens de conforter leur avance sur Nice avec 4 points d’avance. Sur le banc au coup d’envoi, Arek Milik a été décisif. Mais son statut pose question. Benoit Trémoulinas estime que cela ne pourra pas durer…

« Jorge Sampaoli, je l’ai connu juste un an à Séville, et c’était toujours sur un fil jusqu’au moment où le groupe a explosé, car il continuait à faire ses choix tactiques qui étaient un peu bizarres, des compos d’équipe où on s’interroge, des joueurs défensifs placés dans des couloirs offensifs. Alors oui, pour l’instant, ça fonctionne bien (à l’OM), c’est même un choix payant ce qu’il a fait (contre Metz) avec (Arkadiusz) Milik. On ne peut rien dire, puisqu’il le fait rentrer et Milik marque et donne la victoire à l’OM. Mais ce que je regrette avec Sampaoli, c’est que Milik est un attaquant, un grand attaquant même, suivi par de très grands clubs, et il a besoin de confiance. Il a besoin de jouer, de marquer et là même s’il est bien, Sampaoli l’a remis sur le banc. Je ne comprends pas trop cette gestion. Alors oui ça fonctionne, mais jusqu’à quand ? Il doit s’appuyer sur Milik car ça n’ira pas jusqu’au bout ». Benoît Trémoulinas – Source: La Chaîne L’Équipe (14/02/2022)

Si l’attaquant polonais a avoué ne pas tout comprendre et notamment sa non titularisation à la fin du match, Kevin Diaz a également fait part de son incompréhension vis à vis des choix de Jorge Sampaoli lors de l’After Foot.

« Milik est comme moi, il ne comprend pas les choses. Tu me dis « pourquoi Peter Bosz il est protagoniste ? ». Au début, il a un plan de jeu, il voit qu’il y a trop de problèmes dans le club en interne, les joueurs qui ne suivent pas tous. Il bétonne un moment, il dit « on va jouer un peu plus rustre » ça marche il prend des points, là il revient sur son système. Maintenant Sampaoli, je suis désolé. C’est un bon entraîneur, il me fait plaisir, j’aime bien voir le gardien jouer haut, on découvre des choses mais il y a des fois comme demain où j’espère que Sampaoli aura 2 dans L’Équipe. Parce que ce qu’il fait ce soir, ce n’est pas possible ! Pape Gueye n’a pas été voir Sampaoli en lui disant « demain, je veux jouer arrière gauche ». Bamba Dieng, Guendouzi et Payet ne sont pas bons ce soir car le football se joue à 11. Aujourd’hui Payet n’est pas très bon, il n’est pas en forme physiquement. Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas été économisé aussi. Dieng et Gueye rentrent de la CAN, pourquoi ils sont titulaires ? Je ne comprends pas. Milik, il vient de mettre un triplé et n’a pas fait un mauvais match contre Nice, pourquoi il est remplaçant ? Ünder, pourquoi il ne joue pas aujourd’hui ? Pourquoi Lirola, il lui invente encore un poste au milieu ? Si tu fais jouer Bamba Dieng aujourd’hui, tu peux largement faire jouer Ünder. Moi je fais jouer Milik avec Payet et pour l’instant Bakambu je le mets remplaçant car il n’a pas encore le coffre. Il remet Saliba, il retrouve Kamara qui est le phare dans cette équipe, qui est ultra important, qui fait énormément de compensations. Saliba qui est monstrueux à son poste. Mais attention, tu peux aussi le perdre parce qu’il a été catastrophique contre Nice donc tu peux le perdre en le mettant arrière droit et en lui faisant perdre la confiance qu’il a emmagasiné depuis quelques mois. Tu ne peux pas me dire que l’entraîneur est pas tant protagoniste, que ce sont les joueurs qui jouent. Ils jouent dans le système que tu leur demandes et quand tu leur inventes des postes ça n’a jamais réussi à l’OM cette saison. » Kevin Diaz – Source : After Foot RMC (13/02/2022)