OM : Sampaoli donne les clés de la victoire face à Feyenoord !

Ce mercredi à 14h, Jorge Sampaoli était en conférence de presse après Arek Milik. Le coach argentin a répondu aux questions des journalistes et notamment sur ce qu’il espère voir lors du match face à Feyenoord.

On espère que celui-ci sera différent, plus semblable à la première mi-temps de Lyon, parce que c’est là que se trouve la clé de la qualification — Sampaoli

« On a d’abord joué à domicile puis à l’extérieur depuis le début de la saison, là c’est une opportunité que nous donne le football d’inverser le résultat du match aller. C’est un match qu’on aurait pu gagner aussi. Cela a été un match très disputé avec beaucoup d’occasions. On espère que celui-ci sera différent, plus semblable à la première mi-temps de Lyon, parce que c’est là que se trouve la clé de la qualification. Cela dépendra essentiellement de l’idée de s’installer dans le camp adverse, et de dominer à partir de ce contrôle footballistique. On l’a vu tout au long de la saison, c’est grâce à cela que nous sommes encore en course. Si on s’enerve on risque de se trouver face à des situations défavorables. On a une forme de jeu, il faut qu’on la respecte » Jorge Sampaoli– Source : Conférence de presse (04/05/22)

