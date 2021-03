OM : Sampaoli égalise déjà un record en tant que nouveau coach marseillais !

Ce mercredi face au Stade Rennais, Jorge Sampaoli a pris les trois points. Une victoire qui lui permet d’égaliser le record de Michel !

Premier match pour Jorge Sampaoli et surtout première victoire en Ligue 1 ! Grâce à un coach gagnant, l’Argentin a pris les trois points face au Stade Rennais ce mercredi soir. Selon les statistiques publiées par Opta, seul Michel a fait mieux en battant Troyes sur le score de 6-0 pour ses débuts en Ligue 1 en 2015. On espère cependant que Sampaoli aura une meilleure aventure à l’OM que l’a eu l’Espagnol…

1 – Jorge Sampaoli est le 1er entraîneur de Marseille à signer ses débuts en Ligue 1 avec l’OM par une victoire depuis Michel contre Troyes (6-0) le 23 août 2015. Démarrage. #OMSRFC pic.twitter.com/3yk9f0e3Eh — OptaJean (@OptaJean) March 10, 2021

LA NOTE DE Jorge Sampaoli : 6/10

Il a déjà compris ce que voulait dire « droit au but » !

On a enfin revu du jeu offensif dans cette équipe ! Entre celui proposé par André Villas-Boas cette saison et le bricolage de Nasser Larguet, c’est rafraîchissant ! Ce n’est que le début certes, mais en deux jours, l’Argentin a insufflé quelque chose de singulier dans cette équipe. De l’envie, de la détermination et des combinaisons… Voici ce dont avait besoin l’OM pour voir le bout du tunnel de cette crise. Pour une fois, on a hâte d’être à samedi pour en revoir plus !