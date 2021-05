OM : Sampaoli envoie un message clair à ses joueurs pour les matchs à venir !

Il ne reste que deux matchs à l’Olympique de Marseille pour aller chercher une place en Europa League. Le coach Jorge Sampaoli a envoyé un message clair à ses joueurs en conférence de presse.

L’OM s’est incliné sur le score de 1-0 ce dimanche au Chaudron face à l’ASSE. En conférence de presse après le match, Jorge Sampaoli n’a pas épargné ses joueurs. Il serait prêt à faire d’autres choix pour les deux matchs qu’il reste face à Angers et le FC Metz.

Je pense vraiment que c’est ce qui guidera mes choix pour les derniers matchs — SAMPAOLI

« Je crois que tout ça est une question de choix et de posture. Du côté de l’entraîneur, on travaille pour essayer de nous qualifier en coupe d’Europe l’année prochaine, le tout dans une année particulièrement difficile. Chaque match est porteur d’un espoir différent. En tant qu’entraîneur, je suis responsable du collectif et je n’ai pas trouvé de réponse collective aujourd’hui. En ce qui concerne le plan individuel, est-ce une question d’envie, d’avoir été neutralisés ? Moi tout ce que je cherche pour l’avenir, ce sont des joueurs qui soient très concernés et très intéressés par ce maillot, par ce club. Et je pense vraiment que c’est ce qui guidera mes choix pour les derniers matchs » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/05/21)