OM : Sampaoli espère un retour de Milik face à Rennes !

Présent en conférence de presse cet après-midi, Jorge Sampaoli a évoqué le cas Milik. Ce dernier est blessé au genou depuis juin dernier mais pourrait revenir dès le week-end prochain, face à Rennes, au Vélodrome.

Absent des terrains depuis juin dernier, Arkadiusz Milik poursuit sa rééducation. Sa blessure au genou l’a empêché de participer à l’Euro avec la Pologne et le prive de début de saison.

Une absence préjudiciable pour l’OM car à cause de son absence, Jorge Sampaoli n’a aucun avant-centre. Seulement le jeune Bamba Dieng mais c’est bien Dimitri Payet qui occupe la pointe de l’attaque dans ce 3-2-4-1.

Reprise de l’entraînement collectif ce lundi

Néanmoins, Milik est revenu à la Commanderie au début de la semaine. Ce dernier s’entraîner à part du groupe.

En revanche, plus pour longtemps ! En effet, en conférence de presse, son coach Jorge Sampaoli a indiqué qu’il reviendrait avec le groupe pro dès lundi… et l’espoir réside de le revoir bientôt sur les pelouses de Ligue 1

Milik est un grand professionnel – Sampaoli

« Je suis optimiste. Il va s’entrainer avec le groupe lundi. En fonction de son évolution, on verra quand il pourra jouer normalement avec tout le monde. C’est un grand professionnel qui fait tout pour revenir, il s’entraîne deux fois par jour. J’espère qu’il pourra revenir le plus vite. S’il s’entraîne lundi, on pourra voir s’il pourra rejouer contre Rennes. » Jorge Sampaoli – Source : conférence de presse (10/09/2021)

OM-Rennes, c’est le week-end prochain. Donc, visiblement, il est possible de revoir Milik sur la pelouse du Vélodrome d’ici une semaine. Une reprise plus tôt que ce qui était évoqué ces derniers jours grâce à son professionnalisme et son travail comme la soulignait son coéquipier Balerdi, également présent en conférence de presse.

« Quand j’arrive à l’entraînement, il est déjà là et quand je pars il est encore à travailler pour retrouver sa forme. Il se prépare de belle manière avec deux séances par jour, il veut revenir vite » Leonardo Balerdi – Source : conférence de presse (10/09/2021)