OM : Sampaoli est cash après cette défaite face à Lens !

Après la défaite 2-3 de l’OM face à Lens ce dimanche soir, Jorge Sampaoli a été clair, les hommes de Franck Haise méritaient leur victoire. Le coach était touché par ce résultat au micro de Prime vidéo.

Lens était supérieur — Sampaoli

« Très difficile, c’est une défaite contre un rival qui nous a posé beaucoup de problèmes, c’est une équipe très physique, c’était dur pour nous. On a eu la chance de revenir, on aurait pu les dépasser en début de seconde, on aurait pu gagner le gagner ou le perdre, on ‘la perdu, Lens était supérieur. « Payet a expliqué que tous les ingrédients n’étaient pas là ce soir… » C’est pas faux, des fois, Lens a parfaitement appliqué son plan de jeu, on a eu du mal à sortir de leur pressing on n’a pas trouvé la solution pour les surprendre, on a une équipe jeune, ils ont de l’expérience et ils l’ont montré ce soir, ils ont mérité de gagner ce soir. » Jorge Sampaoli – source: Prime Vidéo (26/09/2021)