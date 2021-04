OM : Sampaoli est clair concernant le match face à Montpellier !

L’Olympique de Marseille va se déplacer à Montpellier ce samedi. Avant ce match, Jorge Sampaoli a affirmé qu’il allait essayer d’étouffer les qualités des hommes de Der Zakarian.

On verra si on peut leur être supérieur et étouffer leurs qualités — SAMPAOLI

« Tous les matchs sont importants. Montpellier est proche au classement, c’est un adversaire très solide, très bon offensivement. C’est un jeu très pragmatique et direct. On verra si on peut leur être supérieur et étouffer leurs qualités. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/04/21)