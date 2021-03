OM : Sampaoli explique ce qu’il a tactiquement travaillé cette semaine

Avant d’aller affronter Nice ce samedi, Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce jeudi. Le coach olympien a expliqué ce qu’il avait travaillé cette semaine à l’entrainement…

Culture de jeu, jouer plus haut, sécurité collective…

« On a profité de cette semaine pour s’organiser, établir une culture de jeu avec et sans ballon. Cette semaine, nous avons mis en place des idées communes pour les dispositif. On veut jouer plus haut pour être proche du but adverse. On travaille sur un système pour que les joueurs offensifs n’aient pas à descendre pour récupérer les ballons. On travaille pour arriver à une sécurité collective. Dans un match avec un adverse qui joue en transition directe, nous avons 4 joueurs qui travaillent pour la contrer. Dans un match avec un adverse qui joue en transition directe, nous avons 4 joueurs qui travaillent pour la contrer. 3-2-5 ou 3-1-6 sont les dispositifs que l’on utilise selon les tactiques des adverses. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (18/03/2021)

