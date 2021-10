OM : Sampaoli explique le choix Caleta Car

L’OM se déplace à Troyes pour affronter Nice à huis clos. Avant cette rencontre Jorge Sampaoli a expliqué son choix d’installer Duje Caleta Car et la possibilité de lui faire enchainer les matches…

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)