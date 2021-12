OM : Sampaoli explique le choix Mandanda

En Coupe de France face à Cannet Rocheville, Jorge Sampaoli avait décidé de titulariser Steve Mandanda au poste de gardien. Le coach argentin a expliqué pourquoi cette rotation…

Sampaoli estime qu’il veut maintenir du temps de jeu à ces deux gardiens, Mandanda et Lopez. Le premier a joué 4 matches de Ligue 1, alors que le portier espagnol en a joué 13.

On maintient une rotation entre les gardiens pour qu’ils aient chacun du temps de jeu — Sampaoli

« On maintient une rotation entre les gardiens pour qu’ils aient chacun du temps de jeu. Dans ce timing, cela concerne Steve. Il reste un dernier match avant la fin de l’année, après, je tire mes conclusions en fonction des matchs, je vois qui a été le meilleur aussi bien chez les gardiens que chez les joueurs » Jean Charles De Bono – Source: conférence de presse (19/12/2021)

En conférence de presse, le coach Jorge Sampaoli a salué l’attitude et le jeu proposé par les amateurs !

Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras — Sampaoli

« Ce qui m’a le plus séduit et surpris c’est cette envie de jouer au Vélodrome avec un grand enthousiasme, a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse. Je m’identifie à ce désir de jouer, cette volonté importante au-delà de la différence de niveau. Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras. Cet état esprit « amateur » me donne envie d’être très gratifiant envers eux et de les féliciter. En première période, on a manqué un peu de profondeur contre une équipe bien en place. Mais on a bien réagi et on est bien revenus, surtout avec un joueur de plus, a réagi Sampaoli. Avec le temps qui passait et un joueur de moins en face, on a eu plus de possibilités. On a souvent manqué d’efficacité ces derniers temps, mais ce soir Arek Milik a marqué trois buts et c’est important pour lui. Le but de Luis Henrique est important aussi. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/12/21)