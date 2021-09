OM : Sampaoli explique les mises à l’écart de Mandanda et Amavi

L’OM reçoit demain après-midi le Stade Rennais à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli est revenu sur les absences de Jordan Amavi et Steve Mandanda dans les récents onze de départ.

Interrogé sur son choix de ne pas aligner Amavi et Mandanda, Jorge Sampaoli a mis en avant la condition physique pour le premier, et la concurrence en interne pour le second.

On a deux grands gardiens mais un seul peut jouer — Sampaoli

« On pensait que Pau Lopez devait jouer ces matchs après sa blessure à l’épaule. On a deux grands gardiens mais un seul peut jouer. Cela se décidera en fonction de la concurrence. Concernant Amavi, il a eu une blessure. Il a manqué les derniers matchs car il n’est pas à 100%. Cela fait trois semaines qu’il ne peut pas être avec nous. Il faudra voir en fonction des matchs, des adversaires et du jeu que l’on mettra en place » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (18/09/2021)