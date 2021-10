OM : Sampaoli explique pourquoi Gerson ne joue pas à son poste…

L’OM va se déplacer à Clermont pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 ce dimanche. Avant la rencontre, Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes, notamment sur la position de Gerson.

Vu qu’on a un effectif plutôt court, on a besoin de joueurs qui évoluent à différents endroits — Sampaoli

« Normalement Gerson joue dans l’axe, là il joue un peu plus haut mais il y a une forte concurrence au milieu, et notre manière de jouer demande des joueurs qui évoluent un cran plus haut. C’est aussi le cas de Mattéo Guendouzi. On pense qu’il peut être performant au poste où on le fait jouer, l’équipe a besoin de lui à ce poste-là. Vu qu’on a un effectif plutôt court, on a besoin de joueurs qui évoluent à différents endroits, on ne peut pas se permettre d’avoir un joueur au positionnement exclusif. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (29/10/2021)