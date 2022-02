OM : Sampaoli explique ses choix de poste pour Payet, Saliba et Payet

Après la grosse défaite et élimination face à Nice en Coupe de France, Jorge Sampaoli a été interrogé sur ses choix tactiques et sa composition d’équipe.

Pourquoi Payet à gauche et pas dans l’axe ? Pourquoi mettre Saliba et Peres sur les côtés alors que Lirola et Kolasinac étaient sur le banc ? Jorge Sampaoli a clairement expliqué ses choix tactique pour tenter de contrer les points forts de l’OGC Nice. Il estime qu’il aurait pu faire différemment mais insiste sur le contrôle du jeu, sans contrôle on défend mal…

Nice bloque l’axe, donc on a décidé de mettre Payet axe gauche pour qu’il puisse profiter des espaces sur les côtés

« Nous avions pris ces décisions avant le match et cela correspondait au style de jeu de nos adversaires. Nice est une équipe qui bloque beaucoup l’axe du terrain donc on a décidé de mettre Payet axe gauche pour qu’il puisse profiter des espaces sur les côtés. En attaque, Nice a une très grande force sur les côtés? L’idée était de neutraliser leurs ailiers. Est-ce que je rependrais les mêmes décisions? C’est difficile. Le plus gros problème, c’est le manque de jeu lors de cette rencontre. On a perdu en stabilité avec l’absence de Kamara. Si je devais reprendre des décisions, j’aurais peut-être refait la même chose défensivement mais offensivement, j’aurais peut-être mis Lirola même s’il aurait peut-être souffert face à Gouiri. Quand on ne joue pas, on souffre. Sans le contrôle du jeu, cette équipe souffre et c’est ce qu’il s’est passé. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/02/2022)

