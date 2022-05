OM : Sampaoli explique son choix pour Mandanda

« La décision est liée à plusieurs facteurs, le sportif et le leadership. Il faut des leaders dans les matchs décisifs. Le choix dans les derniers matchs a été difficile. Ce sont des décisions d’entraîneur, sur le moment, par rapport à ce qu’on voit à l’entraînement et aux besoins du groupe. C’est très difficile pour moi de choisir entre deux joueurs si importants à ce poste. Pau Lopez a fait une excellente saison, et Steve s’est beaucoup amélioré dernièrement, il est en grande forme. Quand il est en forme, c’est un joueur différent. C’est une excellente concurrence ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse 12/05/2022

