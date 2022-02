OM : Sampaoli explique son système et le choix Milik

L’OM s’est imposé 1-2 à Metz en clôture de la 24e journée de Ligue 1 ce dimanche. Au micro de Prime Vidéo, Jorge Sampaoli est revenu sur sa composition et l’absence de Milik.

Jorge Sampaoli au micro de Prime Vidéo, à moitié en français et espagnol. Le coach est revenu sur son plan de jeu, il voulait jouer en profondeur et confesse que dans une autre stratégie il aurait pu titulariser Milik…

On est content d’avoir 4 points sur Nice mais…

« On voulait jouer haut face à Metz, ce système nous permettait d’avoir plus de joueurs proche de la surface. Contrairement à ce que l’on a fait au Vélodrome. Milik aurait pu être une option dès le départ, mais j’avais demandé plus de profondeur à mes ailiers. Milik est très important pour nous comme Payet, mais ces deux joueurs ont besoin de plus complémentarité pour l’OM. » Jorge Sampaoli – source : Prime Vidéo (13/02/2022)

Le débrief du match Metz – OM (1-2) en direct :