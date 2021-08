OM : Sampaoli fait le point sur le mercato

À deux jours de la reprise de la Ligue 1 face à Montpellier, Steve Mandanda et Jorge Sampaoli étaient présents en conférence de presse. Après une bonne préparation, l’objectif est de bien préparer le début du championnat. Le technicien argentin en a également profité pour faire le point sur le mercato.

À deux jours du match face à Montpellier, Steve Mandanda est sur le point de démarrer sa quatorzième saison sous la tunique olympienne. En conférence de presse, le capitaine de l’OM s’est dit optimiste sur toutes les nouvelles arrivées au sein de l’effectif. Selon lui, le groupe est prêt et s’adapte bien aux consignes de Jorge Sampaoli.

« Le groupe est prêt. On a bien travaillé pendant cette préparation et le match face à Villarreal a montré de très bonnes choses. On le sait, le premier match de championnat c’est toujours particulier. Le stade n’était pas plein mais ça fait du bien de voir une telle ambiance. Il y a beaucoup de changements par rapport à l’année dernière. C’est une bonne chose, cela a été bien fait et ça a l’air de fonctionner. Il faut le mettre en pratique et avoir des résultats. Sur la papier, on est pas mal. Les relances courtes c’est une consigne claire du coach. Il faut partir de derrière et aller vite vers l’avant. Il faut être lucide par rapport aux conditions également. Le coach demande du risque, le groupe est content. » Steve Mandanda – Source : Conférence de presse (06/08/2021)

L’arrivée de Pau López est logique – Steve Mandanda

Steve Mandanda a par la suite été interrogé sur sa concurrence avec Pau López cette saison. Une suite logique des choses selon lui.

« Pau López est arrivé après le départ de Yohann Pelé. C’est normal, je savais qu’un gardien allait arriver, j’en avais déjà parlé avec Pablo Longoria il y a longtemps. Les postes sont doublés pour que l’équipe soit performante. L’arrivée de Pau López est logique. Je ne vais pas être là indéfiniment. Un jour, quelqu’un jouera à ma place. Cette saison ? La saison prochaine ? On verra. » Steve Mandanda – Source : Conférence de presse (06/08/2021)

Le plus important, c’est que les gens comprennent notre style et ce que l’on veut faire avec le ballon – Jorge Sampaoli

Après le passage de Steve Mandanda, Jorge Sampaoli s’est également exprimé en conférence de presse. Le technicien argentin se dit satisfait par la préparation effectuée par ses joueurs. Il espère que ses joueurs s’adapteront rapidement pour les matches de championnat qui arrivent. Toujours sans latéral droit dans l’effectif, le technicien argentin espère pouvoir compléter son groupe rapidement.

« La préparation a été plutôt bonne, mais on forme quasiment une nouvelle équipe par rapport à la saison dernière. On aura peut-être quelques difficultés en début de saison car on a beaucoup de nouveaux joueurs. Cela a été un marché particulier. Il nous manque encore quelques joueurs, on n’a pas tous les joueurs que l’on souhaite. Les postes ne sont pas encore tous doublés. On travaille main dans la main pour compléter le groupe. Durant la préparation, on a essayé d’autres systèmes comme le 3-2-5 en phase offensive et le 4-4-2 en phase défensive. Mais le plus important, c’est que les gens comprennent notre style et ce que l’on veut faire avec le ballon. On recherche des associations entre les joueurs. Être protagoniste avec le ballon et le récupérer une fois qu’on le perd. C’est un style beaucoup plus riche. Il faut que ce style marche dans le temps. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/08/2021)

Interrogé sur Arkadiusz Milik et Cheikh Bamba Dieng, le technicien argentin a révélé que l’attaquant polonais aura besoin de temps pour revenir dans le groupe. Toutefois, il croit aux qualités du Sénégalais.

« Concernant Milik, au moins un mois et demi pour retrouver le groupe. Cela a été plus long que prévu. Sur Dieng, il va participer plus. Il a beaucoup de potentiel » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/08/2021)

C’est difficile de gérer les joueurs qui ont la tête ailleurs – Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli en a également profité pour évoquer le cas Boubacar Kamara. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain olympien n’a toujours pas prolongé. Il espère pouvoir compter sur lui la saison prochaine.

« C’est difficile de gérer les joueurs qui ont la tête ailleurs. Concernant Kamara, c’est à lui de décider son avenir. On aimerait que tout soit vite réglé. Sur Kamara : Je compte sur lui jusqu’à ce que le club me dise le contraire. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/08/2021)