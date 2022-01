OM : Sampaoli fixe sa priorité pour la fin du mercato

En conférence de presse ce jeudi, Jorge SAmpaoli a fait le point sur le mercato hivernal. Il s’attend à d’autres départs et donc des arrivées…

Pour Sampaoli, sa priorité est de conserver son effectif. Cependant, il sait que des départs peuvent intervenir d’ici la fin du mercato et donc des arrivées…

Je veux d’abord garder mes joueurs — Sampaoli

« Gourmand au mercato? Non non, je suis là pour gagner ! (rires) Je dois survivre ici donc je préfère exagérer dans ce que je demande mais on connaît la difficulté financière. Je ne peux pas choisir les joueurs que je veux. Kolasinac couvre le départ d’Amavi, Bakambu nous apporte sur à gauche ou dans l’axe. Il peut y avoir des départs donc il y a des possibilités. Nous devons garder en tête la situation financière du club. Je veux d’abord garder mes joueurs. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/01/2022)

#Sampaoli : « Gourmand au mercato? Non non, je suis là pour gagner ! (rires) Je dois survivre ici donc je préfère exagérer dans ce que je demande mais on connaît la difficulté financière. Je ne peux pas choisir les joueurs que je veux » #ConfOM #RCLOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 20, 2022